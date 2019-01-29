Костюк взяла реванш на турнірі в австралійському Лонсестоні

Українська тенісистка вийшла до другого кола змагань

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире Международной федерации тенниса (ITF) International в Лонсестоне (Австралия). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В матче первого круга украинская теннисистка провела на корте чуть больше часа и праздновала победу над китаянкой Ван Сиюй со счетом 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Марта проиграла ей во втором круге турнира ITF в австралийском Берне.

Следующей соперницей 16-летней киевлянки станет ее экс-соотечественница Марина Заневская, которая сейчас представляет Бельгию. В марте 2018 года Костюк уступила Заневской в финале турнира ITF Pro Circuit в китайском Чжухае.

Напомним, в прошлом году Марта выиграла турнир в Берни, одолев первую ракетку соревнований Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:4, 6:3. Этот титул стал для Костюк вторым на турнирах ITF и крупнейшим в карьере. В мае 2017 года она стала чемпионкой 25-тысячника в Дунакеси (Венгрия).