Костюк не зуміла захистити титул в австралійському Берні

Фото: Марта Костюк (ausopen.com)

Українська тенісистка поступилася чемпіонці юніорського US Open-2018

Українська тенісистка Марта Костюк у боротьбі за вихід в чвертьфінал турніру ITF в австралійському Берні поступилася чемпіонці юніорського US Open-2018 Ван Сіюй з Китаю - 4:6, 1:6. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У стартовому колі березня обіграла представницю Тайваню Чжан Кайчжень.

Костюк продовжить виступ в Берні: пізніше українка проведе чвертьфінальний матч в парному розряді, в якому грає разом з Паулой Бадосой-Хіберт з Іспанії.

Минулого року Марта виграла турнір в Берні, здолавши першу ракетку змагань Вікторію Голубич зі Швейцарії з рахунком 6:4, 6:3. Цей титул став для Костюк другим на турнірах ITF і найбільшим в кар'єрі. У травні 2017 року вона стала чемпіонкою 25-тисячника в Дунакесі (Угорщина).