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Костюк выпала из топ-20 рейтинга теннисисток, Свитолина пошла вверх на четыре позиции

Фото: Марта Костюк осталась лучшей среди украинок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Марта Костюк опустилась на одну ступеньку в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA), а бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина поднялась на четыре ступеньки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Национальный лидер в теннисе оказался на 21-й позиции в рейтинге. Зато самая титулованная украинка заняла 30-е место.

Свитолина обошла Даяну Ястремскую, которая потеряла 7 ступенек и опустилась на 34-е место. На две позиции ниже оказалась и Ангелина Калинина (51-е место). Сверхопытная Леся Цуренко в это время поднялась вверх на три ступени (82-я позиция).

Во второй сотне классификации расположились еще три украинки. Лучше всего дела обстоят у Дарьи Снигур (127-е место). Компанию ей составили Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая.

Безусловный лидер мирового рейтинга Ига Свентек гарантировала выступление на Итоговом турнире WTA. Американка Кори Гауфф и Арина Соболенко из Беларуси отстают от полячки уже более чем на 3 тысяч пунктов. Олимпийская Чжэн Циньвэнь осталась на 7-й позиции.

 

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская