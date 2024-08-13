Костюк выпала из топ-20 рейтинга теннисисток, Свитолина пошла вверх на четыре позиции

Национальный лидер в теннисе оказался на 21-й позиции в рейтинге. Зато самая титулованная украинка заняла 30-е место.

Свитолина обошла Даяну Ястремскую, которая потеряла 7 ступенек и опустилась на 34-е место. На две позиции ниже оказалась и Ангелина Калинина (51-е место). Сверхопытная Леся Цуренко в это время поднялась вверх на три ступени (82-я позиция).

Во второй сотне классификации расположились еще три украинки. Лучше всего дела обстоят у Дарьи Снигур (127-е место). Компанию ей составили Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая.

Безусловный лидер мирового рейтинга Ига Свентек гарантировала выступление на Итоговом турнире WTA. Американка Кори Гауфф и Арина Соболенко из Беларуси отстают от полячки уже более чем на 3 тысяч пунктов. Олимпийская Чжэн Циньвэнь осталась на 7-й позиции.