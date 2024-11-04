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Костюк отметился двумя рекордами в обновленном рейтинге WTA

Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Очередное обновление рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) не принесло существенных изменений как в топ-10, так и в положении украинок. Однако закрепило личные достижения лучшей среди отечественных игроков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

У топ-10 вообще не произошло никаких изменений. Все сильнейшие теннисистки планеты сохранили свои позиции. В частности, Арина Соболенко продолжает удерживать первенство, опережая Игу Свентек и Кори Гауфф. Изменения здесь ожидаются по завершении Итогового турнира, который сейчас продолжается в аравийском Эр-Рияде.

Относительно украинок, первой ракеткой на национальном уровне осталась Марта Костюк, сохранившая 18-е место. Утратила одну строчку Элина Свитолина, на пять мест опустилась Юлия Стародубцева. Сохранили свои позиции Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Сразу на 24 ступеньки упала Дарья Снигур. Улучшили положение Анастасия Соболева, Катарина Завацкая и Валерия Страхова. Последняя поднялась сразу на десять ступенек. Впрочем, эти локальные изменения никак не отразились на положении игроков во внутреннем рейтинге. Национальный топ-10 остается стабильным.

 

Костюк в рейтинге WTA: что известно

Сильнейшую теннисистку Украины можно поздравить с двумя личными рекордами. Она уже 25-ю неделю находится в топ-20 мирового рейтинга. Кроме того, эта неделя стала для нее 100-й в топ-50. 22-летняя Костюк стала восьмой украинкой в истории, кому покорилось такое достижение.

Украинки в топ-50 рейтинга WTA (количество недель)

  1. Элина Свитолина – 523
  2. Леся Цуренко – 233
  3. Елена Бондаренко – 227
  4. Даяна Ястремская – 156
  5. Наталья Медведева – 144
  6. Ангелина Калинина – 125
  7. Екатерина Бондаренко (Володько) – 110
  8. Марта Костюк – 100

Ранее Свентек с удивительным камбэком стартовала на WTA Finals-2024.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская