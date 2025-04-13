Костюк и Ястремская сыграют на турнире WTA 500 в Штутгарте: на старте будет поединок с россиянкой

Костюк (№25 WTA) оказалась в основе по рейтингу, тогда как Ястремской (№46 WTA) пришлось пробиваться через квалификацию.

Ястремская успешно прошла сито отбора, одолев Ану Конюх из Хорватии (6:1, 6:4) и немку Эллу Зайдель (6:3, 6:3). Для украинской теннисистки это первый выход в основную сетку турнира в Штутгарте. До этого она дважды уступала в квалификации: в 2018 году в финале, а в 2023-м - в полуфинале. Соперница одесситки в первом круге станет известна позже.

Костюк на старте получила в оппонентки "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву. 17-летняя соперница является седьмой ракеткой в мире и шестой сеяной - на турнире. В текущем сезоне она уже успела выиграть два "тысячника" - в Дубае и Индиан-Уэллсе. Теннисистки ранее на корте не встречались.

В прошлом году Костюк на WTA 500 в Штутгарте дошла до финала, где в двух сетах уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Первый круг соревнования в Германии стартует уже завтра, 14 апреля. Турнир, призовой фонд которого составляет 1 064 тысяч долларов, продлится до 21 апреля.