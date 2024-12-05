Костюк и муж Свитолиной сыграют выставочные матчи во Франции

Первая ракетка Украины Марта Костюк еще до начала официального сезона вместе с другими теннисными звездами поучаствует в выставочном турнире во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram турнира .

Показательное соревнование состоится 13-15 декабря в городе Бур-де-Пеаж и соберет немало известных теннисистов. В женском турнире кроме Костюк организаторы также анонсировали выступление бельгийки Элисе Мертенс и Жаклин Кристиан из Румынии.

Среди представителей сильного пола будет соревноваться муж Элины Свитолиной - Гаэль Монфис. Также подтвердили участие другие французские теннисисты - Ришар Гаске и Пьер-Юг Эрбер. Кроме них на корты выйдут австриец Доминик Тим и Роберто Баутиста-Агут из Испании.

Костюк, постоянно проживающая в Монако, сейчас готовится к сезону неподалеку – во французской Ницце. Она занимается на кортах известной Академии Патрика Муратоглу. Официальный сезон лидер отечественного женского тенниса начнет 30 декабря на турнире WTA 500 в австралийском Брисбене. Вместе с Костюком там сыграют еще две украинки – Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Что касается Свитолиной, она анонсировала возвращение на корт в начале нового года. Восстановившись после травмы, украинка стремится сыграть на Australian Open. Однако пока нет информации о ее участии в подготовительных турнирах. В частности, она не заявилась на турнир WTA 250 в новозеландском Окленде, где в прошлом году дошла до финала.