Костюк и муж Свитолиной сыграют выставочные матчи во Франции
Первая ракетка Украины Марта Костюк еще до начала официального сезона вместе с другими теннисными звездами поучаствует в выставочном турнире во Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram турнира.
Показательное соревнование состоится 13-15 декабря в городе Бур-де-Пеаж и соберет немало известных теннисистов. В женском турнире кроме Костюк организаторы также анонсировали выступление бельгийки Элисе Мертенс и Жаклин Кристиан из Румынии.
Среди представителей сильного пола будет соревноваться муж Элины Свитолиной - Гаэль Монфис. Также подтвердили участие другие французские теннисисты - Ришар Гаске и Пьер-Юг Эрбер. Кроме них на корты выйдут австриец Доминик Тим и Роберто Баутиста-Агут из Испании.
Костюк, постоянно проживающая в Монако, сейчас готовится к сезону неподалеку – во французской Ницце. Она занимается на кортах известной Академии Патрика Муратоглу. Официальный сезон лидер отечественного женского тенниса начнет 30 декабря на турнире WTA 500 в австралийском Брисбене. Вместе с Костюком там сыграют еще две украинки – Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Что касается Свитолиной, она анонсировала возвращение на корт в начале нового года. Восстановившись после травмы, украинка стремится сыграть на Australian Open. Однако пока нет информации о ее участии в подготовительных турнирах. В частности, она не заявилась на турнир WTA 250 в новозеландском Окленде, где в прошлом году дошла до финала.
Ранее Костюк, Ястремская и другие украинки выбрали турниры на старте сезона-2025.
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