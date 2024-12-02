Прогресс на фоне затишья: четвертая ракетка Украины добавила в рейтинге WTA

Украина сохранила представительство в пять спортсменок в топ-100 в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Мировой теннис на пороге нового сезона, который традиционно начнется серией турниров в Австралии и Новой Зеландии. Там ведущие исполнители будут готовиться к первому мейджору 2025 – Australian Open.

Поэтому изменения в рейтинге носят по большей части формальный характер, особенно на вершине и ее окрестностях. Тем не менее, и во время этого штиля есть положительная новость – четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина без игры поднялась на одну ступеньку и теперь является 57-й в мире. Произошло это из-за регресса мексиканки Ренаты Сарасуа, которая не сумела защитить прошлогодние баллы и потеряла сразу семь позиций.

На соотношение сил в национальном списке это никак не повлияло. Здесь все стабильно. Первой в Украине остается Марта Костюк (18-я в мире), второй – Элина Свитолина (23-я), третьей – Даяна Ястремская (33-я). Тройка наших лидеров не изменила своего положения в мировом табеле о рангах.

Относительно представительниц второго эшелона отечественного тенниса, один шаг вверх сделала Дарья Снигур, одну позицию потеряла Катарина Завацкая. На 15 мест опустилась Валерия Страхова. Отметим, что 10-я ракетка Украины за две недели упала уже на 35 позиций.

Относительно главенствующей десятки, там без изменений. Первой осталась "нейтральная" Арина Сабаленко, опережающая польку Игу Свентек и американку Кори Гауфф.