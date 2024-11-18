Костюк раскрыла подтексты матчей со Свитолиной

За все время совместного выступления на высшем уровне пути двух звезд украинского тенниса пересекались лишь дважды. Первая встреча состоялась шесть лет назад, когда 15-летняя Костюк делала первые шаги во взрослом теннисе. Украинки сыграли в 1/16 финала Australian Open-2018. Свитолина уверенно победила – 6:2, 6:2.

"Я думаю, тогда у меня не было шансов. Это был мой шестой матч на турнире. А в 15 лет шестой матч на Grand Slam – большая нагрузка, – вспоминает Костюк. – Была физически и морально истощена. А Элина, наоборот – меганастроена на победу. Возможно, в глубине души и хотелось обыграть ее. Казалось, если это удастся, смогу потом повторить ее достижения".

Вторая встреча состоялась в этом году на "тысячнике" в канадском Торонто. Теперь уже победила Костюк - 6:2, 2:6, 6:2.

"Очень хотела выиграть тот матч, хотя не могу сказать, что он был для меня каким-то принципиальным, – призналась первая ракетка Украины. – Я несколько раз тренировалась с Элиной, поэтому примерно понимала, как она играет, что она делает. Мне было в первую. очередь интересно сравнить себя с собой 15-летней. Это был прикольный опыт".

В свежем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Костюк занимает 18-е место. Свитолина отстает на пять позиций.