"Были как красная тряпка". Костюк рассказала о поединках с "нейтралками" в начале войны

Лидер украинского женского тенниса Марта Костюк рассказала, как воспринимала необходимость играть с россиянами и белорусками в начале полномасштабного вторжения. И как относится к этому сейчас.

Костюк вспомнила, что начало полномасштабной агрессии было одним из самых трудных периодов ее жизни. Спортсменка сильно переживала, обращалась к психологу. И в то же время должна была соперничать с представителями стран-террористов на корте.

"Тогда я не могла относиться к теннису, как к работе. Понятно, что мне было очень тяжело играть с россиянками и белорусками. После того, что видела дома, я была как бык, а передо мной была красная тряпка. – рассказала теннисистка. - Конечно, в таком состоянии ты не можешь качественно выполнять свою работу, кто бы там ни был, как бы сильно ты не хотел победить".

Примером для Костюк стала Элина Свитолина, вернувшаяся в теннис после рождения ребенка. Ее профессионализм, способность отделить эмоции от игры стали образцом для младшей подруги по сборной.

"Она это очень профессионально делала, и для меня это был очень хороший пример. Сейчас я гораздо лучше с этим справляюсь. То есть я уже не разделяю, кто есть кто. Я знаю, что в любом случае против всех хочу выиграть. Поэтому сейчас я ко всем матчам отношусь одинаково серьезно, с профессионализмом", – призналась первая ракетка Украины.

Единственное, что ей до сих пор не нравится – играть против украинок. Потому что кто-то должен вылететь. "Но иногда нет выхода", – подытожила Костюк.