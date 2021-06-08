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Костюк програла Свьонтек на Ролан Гаррос. На турнірі більше немає українок

Автор: Роман Тверденко

Українка Марта Костюк завершила виступи на Ролан Гаррос. В 1/8 фіналу вона програла чинній чемпіонці турніру Ігі Свьонтек.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Матч тривав півтори години за цей період Костюк змогла взяти тільки сім геймів. Українці не вдалося переграти переможницю Ролан Гаррос. Хоча в матчі було чимало затяжних геймів з великою кількістю розіграшів.

Вихід в 1/8 фіналу приніс Костюк 240 рейтингових очок, завдяки яким вона піднялася онлайн на 65-е місце в рейтингу WTA, що є найкращим показником в кар'єрі 18-річної українки. Також за турнір вона заробила 189 тисяч євро призових.

Нагадаємо, в суботу Ролан Гаррос покинула Еліна Світоліна. Вона у двох сетах програла Барборе Крейчиковій.

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