Костюк програла Пегулі та покинула турнір WTA в Цинциннаті

WTA, Цинциннаті, 1/16 фіналу

Пегула – Костюк – 2:1 (6:7, 6:1, 6:2)

Стартували суперниці на рівних. Обидві тенісистки впевнено брали гейм за геймом на своїх подачах аж до розв'язки першої партії. Сильнішого довелося з'ясовувати на тай-брейку, де Костюк оформила три брейки проти двох у американки та повела за сетами.

Та розвинути свій успіх у наступній партії українка не змогла. 20-річна тенісистка взяла лише перший гейм. Натомість Пегула перемогла в шестих наступних, оформивши 3 брейки та завершила сет розгромом за якісь півгодини (6:1).

Вирішальна партія минула за схожим сценарієм. Тут перший гейм на власній подачі дався Костюк ще важче – після 17-ти розіграшів. І хоч згодом українська тенісистка оформила брейк і звела відставання до мінімуму (2:3), та змінити хід подій вже не змогла. Пегула перемогла 6:2 у сеті та вийшла до 1/8 фіналу турніру.

Там сіяна під 7-м номером американка зустрінеться з переможницею пари Азаренка – Радукану. Остання напередодні вибила зі змагань Серену Вільямс (6:4, 6:0).