ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Костюк пробилася в друге коло турніру в Канаді, Ястремська зачохлила ракетку в Клівленді

Новость на русском →
Понеділок 22 серпня 2022 20:56
Костюк пробилася в друге коло турніру в Канаді, Ястремська зачохлила ракетку в Клівленді Фото: Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу в Гранбі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки з першої сотні рейтингу Марта Костюк і Даяна Ястремська по-різному провели стартові матчі на турнірах у канадському Гранбі та американському Клівленді відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

WTA, Гранбі, 1/16 фіналу

Костюк – Зіданшек – 2:0 (6:1, 7:5)

WTA, Клівленд, 1/16 фіналу

Корне – Ястремська – 2:0 (6:2, 6:1)

Юна українка витратила трохи більше години, щоб зламати опір словенки Зіданшек. Уже в стартовому сеті Костюк оформила два брейки та повела 5:0. Лише в цей момент тенісистка дозволила собі розслабитися і надала суперниці можливість виграти один гейм. Та не більше.

У другій партії на якусь мить повіяло камбеком. Зіданшек оформила один брейк і вела 4:1. Однак, українка зуміла змінити хід поєдинку. Спершу Костюк зрівняла рахунок (4:4), а потім оформила брейк у найвідповідальніший момент і закінчила сет і матч впевненим виграшем фінального гейму.

Натомість Ястремська не зуміла нав'язати боротьбу 8-й сіяній у Клівленді Корне. Француженка розпочала з брейку в першій партії та за якихось 20 хвилин вже вела 5:1. Українська тенісистка зуміла взяти ще один гейм, але цього виявилося замало.

У другій партії гра стала інтенсивнішою. Фактично кожен розіграш супроводжувався запеклим протистоянням на корті. Але парадокс – за рахунком Ястремська програла ще відчутніше (1:6). Хоча у фінальному геймі відіграла 6 матч-пойнтів...

До слова, українка Людмила Кіченок піднялася в топ-10 парного рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Марта Костюк
NEWS
Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб
Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії