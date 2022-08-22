Костюк пробилася в друге коло турніру в Канаді, Ястремська зачохлила ракетку в Клівленді

Українські тенісистки з першої сотні рейтингу Марта Костюк і Даяна Ястремська по-різному провели стартові матчі на турнірах у канадському Гранбі та американському Клівленді відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

WTA, Гранбі, 1/16 фіналу

Костюк – Зіданшек – 2:0 (6:1, 7:5)

WTA, Клівленд, 1/16 фіналу

Корне – Ястремська – 2:0 (6:2, 6:1)

Юна українка витратила трохи більше години, щоб зламати опір словенки Зіданшек. Уже в стартовому сеті Костюк оформила два брейки та повела 5:0. Лише в цей момент тенісистка дозволила собі розслабитися і надала суперниці можливість виграти один гейм. Та не більше.

У другій партії на якусь мить повіяло камбеком. Зіданшек оформила один брейк і вела 4:1. Однак, українка зуміла змінити хід поєдинку. Спершу Костюк зрівняла рахунок (4:4), а потім оформила брейк у найвідповідальніший момент і закінчила сет і матч впевненим виграшем фінального гейму.

Натомість Ястремська не зуміла нав'язати боротьбу 8-й сіяній у Клівленді Корне. Француженка розпочала з брейку в першій партії та за якихось 20 хвилин вже вела 5:1. Українська тенісистка зуміла взяти ще один гейм, але цього виявилося замало.

У другій партії гра стала інтенсивнішою. Фактично кожен розіграш супроводжувався запеклим протистоянням на корті. Але парадокс – за рахунком Ястремська програла ще відчутніше (1:6). Хоча у фінальному геймі відіграла 6 матч-пойнтів...