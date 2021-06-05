Костюк пробилася в 1/8 фіналу Ролан Гаррос завдяки легкій перемозі над росіянкою

В цілому матч видався досить простим для Марти, хоча деякі гейми затягувалися через велику кількість розіграшів. Але за всю гру 18-річна українка отадала три гейми, а в цілому вклалася в 62 хвилини - 6:1, 6:2.

В 1/8 фіналу Костюк зіграє з переможницею пари Анна Контевейт - Іга Свьонтек (минулорічна переможниця Ролан Гаррос).

За вихід в 1/8 фіналу Березня заробила 189 тисяч євро (за всі стадії турніру) і 240 рейтингових очок. Вже зараз Костюк в режимі онлайн знаходиться на 64-й сходинці в рейтингу WTA, що є її найкращою позицією в кар'єрі.