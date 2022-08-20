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Костюк потрапила в основну сітку турніру в Канаді, Калініна і Ястремська – в Клівленді

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Субота 20 серпня 2022 11:54
Костюк потрапила в основну сітку турніру в Канаді, Калініна і Ястремська – в Клівленді Фото: Даяна Ястремська поїхала в Клівленд (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні українські тенісистки продовжують підготовку до останнього цьогоріч турніру "Великого шолома" – Відкритого чемпіонату США. Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська зіграють у турнірах за океаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Українки з першої сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації набирають оптимальні кондиції перед US Open. Останній мейджор 2022-го розпочнеться 29 серпня.

Костюк дізналася першу суперницю на турнірі WTA 250 в канадському Гранбі, що пройде 21-27 серпня. Там молода тенісистка зустрінеться з австралійкою Джеймі Форліс. У світовій класифікації вона йде на 150-й сходинці.

Натомість ще дві українки – Калініна та Ястремська – зіграють у Клівленді. Перша дізнається, хто опонуватиме їй у стартовому раунді турніру WTA 250 після кваліфікації. Натомість друга зустрінеться з 8-ю сіяною Алізе Корне (Франція).

Напередодні організатори Відкритого чемпіонату США оголосили про рекордні призові в 2022 році. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,6 млн "зелених".

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

До слова, українка Кіченок пробилася у фінал турніру WTA 1000 в Цинциннаті в парному розряді.

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Теннис Марта Костюк Даяна Ястремська
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