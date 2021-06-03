RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Костюк перемогла у другому колі Ролан Гаррос, у третьому раунді турніру дві українки

Автор: РБК-Україна

Українка Марта Костюк здолала китаянку Сайсай Чжен у другому раунді Ролан Гаррос у Парижі. У наступний етап ґрунтового турніру вийшло дві українки.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Попри перемогу у двох сетах, матч Марти розтягнувся на більш ніж півтори години через серйозну боротьбу і велику кількість розіграшів в деяких геймах. Марта віддала за два сети сім геймів, але в підсумку змогла розібратися з суперницею - 6:3, 6:4.

У третьому раунді турніру Костюк зіграє або з росіянкою Варварою Грачовою, або з італійкою Камілою Джорджі. Матч Марти відбудеться в суботу, 5 червня.

Відзначимо, що переможниця Ролан Гаррос отримає 1,6 мільйона євро призових і 2 тисячі очок в рейтинг WTA. За вихід до третього раунду Костюк і Світоліної гарантовані 130 рейтингових очок і по 126 тисяч євро призових грошей.

Нагадаємо, вчора Ролан Гаррос покинула Українка Ангеліна Калініна. Вона значно програла американці в другому раунді турніру.

Крім того, Еліна Світоліна вийшла до третього раунду турніру Ролан Гаррос, перемігши американку Енн Лі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТеннисМарта Костюк