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Костюк обновила персональный рекорд в рейтинге WTA, еще три украинки в топ-100

Фото: Марта Костюк с трофеем ATX Open Austin (atxopen.com)
Автор: Антон Федорцив

После триумфа в американском Остине украинская теннисистка Марта Костюк взлетела вверх в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Статус первой ракетки Украины сохранила Ангелина Калинина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Молодая украинка накануне выиграла турнир в Техасе, одолев россиянку Грачеву в двух сетах. Успех за океаном позволил 20-летней киевлянке подняться на 12 позиций в рейтинге.

В данный момент Костюк идет на 40-й строчке в классификации WTA. Предыдущим наивысшим достижением украинской теннисистки было 49-е место. Сохранила свои позиции в рейтинге Калинина. Национальная первая ракетка со своим персональным рекордом осталась на 29-й строчке.

В первой сотне женской классификации удержались еще две украинки. Екатерина Байндль за неделю поднялась на две позиции (82-е место), а Леся Цуренко – на три (95-е). Наибольший регресс последних семи дней у Даяны Ястремской. Она потеряла 39 позиций.

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Безусловным лидером классификации остается Ига Свентек. У польской теннисистки 10 585 набранных за 12 месяцев очков.

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Марта КостюкТеннис