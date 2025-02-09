Костюк на классе прошла во второй круг "тысячника" в Катаре: ей предстоит сверхтяжелое испытание

WTA 1000, Доха, одиночный разряд, 1-ый круг

Марта Костюк - Зейнеп Сонмез - 6:3, 6:3

Соперницей отечественной теннисистки, которая находится в рейтинге WTA на 22-й строчке, стала лидер женского тенниса Турции - 95-я в мире Сонмез. Пути теннисисток впервые пересеклись на корте.

Наша землячка сделала для победы ровно столько, сколько было нужно. В первом сете хватило одного выигранного гейма на подаче соперницы. Во втором - девушки расщедрились и делали подарок друг другу. Костюк отдала турчанке две свои подачи, но забрала - четыре на мячах Сонмез. В итоге все это длилось 1 час и 34 минуты.

Украинка вышла во второй круг соревнований, где ей понадобится уже полная концентрация и демонстрация своего мастерства. Ведь соперница более чем серьезная - третья в мире американка Кори Гауфф.

Первая отечественная ракетка проводит четвертый турнир в новом сезоне. С "пятисотников" в Брисбене и Аделаиде она вылетела в 1-м круге, а на Australian Open добралась до 3-го раунда. В 2025 году на счету Костюк 3 победы в 6-ти встречах.

На турнире в Дохе украинка играет третий раз в карьере. В 2022-м она прошла квалификацию, но уступила на старте основы. А в прошлом году вышла в 1/16 финала, где снялась с матча против "нейтральной" россиянки Анастасии Павлюченковой после первых трех геймов.

Костюк первой из украинок стартовала на "тысячнике" в Катаре. Кроме нее, здесь сыграют также Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Они первые встречи проведут 10 февраля.