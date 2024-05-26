Костюк и Ястремская с побед стартовали на "Ролан Гарросе-2024"

Roland Garros, 1-й раунд, женщины

Векич – Цуренко – 0:0 (6:5, отказ)

Томлянович – Ястремская – 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)

Пигосси – Костюк – 1:2 (5:7, 7:6, 4:6)

Ястремская в трех сетах разобралась с австралийкой Айлой Томлянович. Украинка в первой партии дважды проиграла на собственной подаче и позволила оппонентке повести в счете. Тем не менее, она смогла полностью реваншироваться в двух последующих.

Во втором сете Ястремская оформила брейки в седьмом и девятом геймах, а также сверхвнимательно сыграла на собственных подачах. Со старта же третьей партии украинская теннисистка взяла три гейма подряд. Затем снова сосредоточилась на подачах и довела матч до победы.

В свою очередь Костюк переиграла бразильянку Лауру Пигосси в трех сетах. Латиноамериканка начала с брейка, но постепенно украинка перебрала инициативу в свои руки. Под занавес партии она дважды взяла подачи Пигосси и вышла вперед.

Во втором же сете соперницы шли нога в ногу. Трижды на брейки бразильской теннисистки Костюк сразу отвечала обратными. Прогнозируемо партия перешла в тай-брейк. Там отечественная теннисистка сначала вела (3:1), но потеряла преимущество и уступила.

Негативная тенденция продолжилась в третьей партии. Пигосси сенсационно выиграла четыре гейма подряд и серьезно пошатнула шансы Костюк на победу. Однако украинка вовремя очнулась. В пользу ей сыграла и пауза из-за дождя. Костюк набрала 6 пунктов подряд и завоевала путевку в 1/32 финала.

Опытная Леся Цуренко раньше времени завершила выступления на турнире. При счете 5:6 в первом сете против Донны Векич из Хорватии снялась с поединка. В следующем круге Ястремска встретится с китаянкой Яфань Ван. Тем временем у Костюк будет возможность поквитаться с Векич за вылет соотечественницы.