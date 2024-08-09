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В Константиновке под обстрел попало отделение "Новой почты"

Фото: в Константиновке под обстрел попало отделение "Новой почты" (facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 августа, во время российских обстрелов Константиновки, под вражеский удар попало грузовое отделение "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Новой почты".

"Константиновка. Попадание в торговый центр, где находилось грузовое отделение "Новой почты". Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию - ему оказывается вся необходимая помощь", - пишет "Новая почта". 

Фото: в Константиновке под обстрел попало отделение "Новой почты" (facebook.com/nova.poshta.official)

Согласно предварительной оценке - часть посылок уцелела. Уничтоженные посылки будут компенсированы клиентам в полном объеме.

Обстрел Константиновки 9 августа

Как писали местные СМИ, россияне обстреляли Константиновку около 11:00. По словам главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина враг атаковал со ствольной артиллерии.

Также под удар попал местный супермаркет, в результате чего на месте образовался сильный пожар.

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас известно о:

  • 4 погибших;
  • 24 раненых.

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Война в УкраинеДонецкая областьКонстантиновка