Константиновка под обстрелами: военные назвали количество гражданских, которые остаются в городе

Константиновка под огнем: город держит оборону

На Константиновку продолжаются авиаудары, которые способны разрушить целые микрорайоны. Враг применяет дроны-камикадзе, которые угрожают не только домам, но и людям, что передвигаются даже по второстепенным дорогам и тропинкам.

"Непрерывное жужжание вражеских БПЛА заставляет пешеходов замирать под деревьями и крышами. А новые воронки от артиллерийских снарядов появляются там, где несколько часов назад были ровные дороги. Сами же дороги полны сгоревших автомобилей и подбитых наземных роботов", - говорится в сообщении.

Последствия российских атак на Константиновку (фото: Сухопутные войска/Telegram)

Жизнь на выживание: жители остаются в городе

По данным местных властей, в Константиновке до сих пор остается около 4300 человек. Среди них могут быть дети, которых родители отказываются эвакуировать. В домах нет газа и воды, люди греют воду и готовят еду на кострах у подъездов.

"Церкви разрушены, но возле каждой живут смотрители, а иногда приезжают и священники, чтобы провести службу. По разрушенным дворам бегают домашние животные - не только собаки и кошки, а иногда и козы. А между домов появляются свежие могилы - местные хоронят погибших соседей, тела которых не смогли или не успели вывезти", - добавляют в Сухопутных войсках.

Бойцы 93 бригады "Холодный Яр" продолжают оборону Константиновки и не позволяют оккупантам войти в город.

Последствия российских атак на Константиновку (фото: Сухопутные войска/Telegram)