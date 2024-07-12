Костин призвал МУС привлечь Россию к ответственности за ракетный удар по "Охматдету"

"Ради международного правосудия такие дела, как умышленное нападение на крупнейшую детскую больницу в Киеве, стоит передать в МУС", - заявил Костин.

Костин, находящийся в Гааге, заявил, что если МУС возьмет на себя обвинение по факту удара по больнице, это поможет установить схему нападений, свидетельствующую о совершении Россией преступлений против человечности в Украине.

Прокуратура МУС заявила, что одна из ее групп посетила место удара по "Охматдету". Хотя МУС публично не комментирует, какие обвинения он расследует, он предупредил, что любой, кого сочтут ответственным за нападение на гражданские объекты, может быть привлечен к ответственности.

Костин заявил, что решение о возбуждении дела остается за прокурором МУС, добавив, что Украина готова предоставить суду любые вещественные доказательства или детали своего расследования.

Генпрокурор отметил, что, хотя украинские власти расследуют все последние атаки на Киев, они могут выдвинуть обвинения только в военных преступлениях, но не в более серьезных преступлениях против человечности, поскольку они не входят в Уголовный кодекс Украины.

По словам Костина, ключевым элементом обвинения в преступлениях против человечности является демонстрация систематических нападений на гражданское население.

"Важно показать, что Россия в настоящий момент сама является преступным государством", - подчеркнул он.