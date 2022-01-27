RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Костін про перенесення засідань ТКГ до Стамбула: консультації тривають

Автор: Ілона Свиридова

Народний депутат від "Слуги народу" і заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Андрій Костін не виключає перенесення очних зустрічей з Мінська до Стамбула. За його словами, консультації тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заява в ефірі телеканалу "Дом".

"Була проведена велика робота на рівні наших посередників, на рівні координатора ТКГ. В принципі було вирішено багато питань, в тому числі організаційних, які стосуються можливості проведення очних зустрічей ТКГ в Стамбулі. Був попередній обмін думками з цього приводу і не було заперечень щодо розгляду Стамбула як локації для проведення засідань", - зазначив Костін.

За його словами, на сьогодні питання знаходиться в підвішеному стані, але вчора на засіданні ТКГ представники Російської Федерації почали говорити про те, що потрібно повернутися до Мінська, але це не прийнятно для української делегації.

"Триватимуть консультації. Але розглядалися й інші локації... Ми відчуваємо, що в певних моментах очні зустрічі можуть бути більш конструктивними", - додав Костін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ.

В українській делегації уточнили, що на сьогодні питання місця проведення очних зустрічей досі відкрите, оскільки було вирішено відмовитися від Мінська як переговорного майданчика.

Читайте РБК-Україна в Google News
СтамбулКонтактна група