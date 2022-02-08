Костін про нормандський формат: Росія розуміє, що не може його просто ігнорувати

Росія розуміє, що не може вийти з нормандського формату, або просто його ігнорувати. При цьому вона має визнати, що цей рівень переговорів є вищим у порівнянні з ТКГ.
Пор це в інтерв'ю РБК-Україна розповів в.о. першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.
Він зазначив, що основна ідея РФ протягом усього минулого року полягала в тому, щоб повністю дискредитувати і вибити з переговорного процесу нормандський формат.
"Коли РФ оприлюднила дипломатичне листування з Францією і Німеччиною? Там не було нічого секретного, але сам факт "зливу" звичайного листування - це абсолютно неприйнятно в переговорному процесі. Їх ідея полягала в тому, щоб дискредитувати нормандський формат, викликати до нього недовіру, і перенести все в ТКГ", - пояснив Костін.
За його словами, зараз вже ситуація повертається до активної фази "нормандського формату", що є хорошим сигналом.
"Наші переговори в Парижі показали, що РФ розуміє: вона не може вийти з нормандського формату, вона не може його просто ігнорувати. А раз не може ігнорувати, значить, вона повинна визнавати, що роль нормандського формату є вищою по відношенню до ТКГ", - резюмував Костін.
Нагадаємо, зустріч політичних радників у нормандському форматі запланована на 10 лютого, сьогодні стало відомо, що парламентер від України Андрій Єрмак одужав від COVID і візьме в ній участь.
Як заявляв переговірник від Росії Дмитро Козак, сторони мають намір зустрітися в Берліні і "спробувати знайти розв'язки з усіх проблем, які не вирішені".