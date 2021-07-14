Коста-Рика отримала від США 500 тисяч доз вакцини Pfizer

Коста-Рика отримала 500 тисяч доз вакцини Pfizer від коронавірусу, виділених урядом США. У країні перше щеплення отримали близько 35%, а два - 16% населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми доставили 500 тисяч доз вакцини Pfizer нашим друзям і партнерам в Коста-Риці. Я пишаюся, що тепер ми можемо поставляти вакцини для підтримки жителів Коста-Рики і порятунку життів", - написав він у своєму Twitter.

Вакцинація від коронавірусу в Коста-Риці почалася в кінці 2020 року. У країні схвалені дві вакцини - Oxford / AstraZeneca і Pfizer/BioNTech. З початку прищепної кампанії один укол отримали близько 35% жителів. Повністю вакциновано в країні 16% населення.