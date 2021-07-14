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Коста-Рика отримала від США 500 тисяч доз вакцини Pfizer

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Вашингтон, Середа 14 липня 2021 16:11
Коста-Рика отримала від США 500 тисяч доз вакцини Pfizer Фото: США передали Коста-Риці 500 тисяч доз вакцини Pfizer (twitter.com/SecBlinken)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Коста-Рика отримала 500 тисяч доз вакцини Pfizer від коронавірусу, виділених урядом США. У країні перше щеплення отримали близько 35%, а два - 16% населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми доставили 500 тисяч доз вакцини Pfizer нашим друзям і партнерам в Коста-Риці. Я пишаюся, що тепер ми можемо поставляти вакцини для підтримки жителів Коста-Рики і порятунку життів", - написав він у своєму Twitter.

Вакцинація від коронавірусу в Коста-Риці почалася в кінці 2020 року. У країні схвалені дві вакцини - Oxford / AstraZeneca і Pfizer/BioNTech. З початку прищепної кампанії один укол отримали близько 35% жителів. Повністю вакциновано в країні 16% населення.

Нагадаємо, раніше США оприлюднили план розподілу 55 млн з 80 млн доз вакцин від коронавірусу, які американський президент Джо Байден пообіцяв виділити до кінця червня для боротьби з COVID - 19 у світі. У списку є і Україна.

Зазначимо, Байден раніше заявляв, що США стануть "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн.

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Сполучені Штати Америки Вакцина Коста-Рика
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