Косово и Сербия не смогли договориться о нормализации отношений, - Боррель

Отмечается, что в марте этого года стороны в устной форме договорились о реализации плана нормализации отношений, который поддерживает Евросоюз. Однако с тех пор существенный прогресс не наблюдался.

Около 50 тысяч сербов, проживающих в муниципалитетах на севере Косово, отказываются участвовать в работе институтов страны. На встрече с лидерами обеих стран Боррель заявил о "серьезной обеспокоенности ситуацией" после выборов с низкой явкой.

Он призвал стороны к компромиссу и предупредил, что любая эскалация может подорвать реализацию плана нормализации отношений.

Однако Курти и Вучич не смогли согласовать рамки для обеспечения большей автономии муниципалитетов с сербским большинством. По словам косовской стороны, этот проект не соответствует Конституции страны.