У Косово проходять позачергові парламентські вибори

Згідно з опитуваннями, партія Vetevendosje виграє від 45% до 55% голосів серед етнічних албанців, що складають 90% від 1,9 млн населення. Хоча це було б майже вдвічі більше, ніж результат на виборах 2019 року, партії все ще може знадобитися партнер для коаліції.

Лідер партії Альбін Курті, який займав пост прем'єр-міністра протягом п'яти місяців 2020 року, зобов'язався боротися з широко поширеною корупцією, а також пообіцяв не йти на компроміси в діалозі з Сербією.

Якщо Vetevendosje не забезпечить більшість з 61 місця, можливо, їй доведеться об'єднати зусилля або з правлячою Демократичною лігою Косово (ЛДК), або з опозиційної Демократичної партії Косова (ДПК) або Альянс за майбутнє Косово (ААК).

Зазначимо, що вибори проходять на тлі суду над колишнім президентом Косово Хашимом Тачі. Його звинувачують у злочинах проти людяності і військових злочинах під час сербсько-албанського конфлікту 1998-1999 років, екс-президент звинувачення заперечує.

Тачі добровільно відправився до Гааги. Обов'язки президента виконує спікер косовського парламенту Вьеса Османі.