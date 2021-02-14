RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Косово проходять позачергові парламентські вибори

Автор: РБК-Україна

У неділю, 14 лютого, в Косово проходять дострокові вибори в парламент. Це треті за рахунком вибори за останні три роки.

Про це повідомляє Reuters.

Популярні новини
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021
У Кремлі відповіли на заяву Лаврова: РФ повинна бути готова до самостійності 12 лютого 2021
У Греції розширили локдаун черерз спалах коронавірусу 12 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
"Абсолютно невбивані". Лавров заявив про вигоду мінських угод для РФ 12 лютого 2021
Сенат дозволив допитати свідків в рамках імпічменту Трампа. Процес затягнеться 13 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Білий дім "глибоко стурбований" доповіддю ВООЗ про виникнення COVID-19 з Китаю 13 лютого 2021
Землетрус в Японії: кількість постраждалих перевищила 120 чоловік 14 лютого 2021
"Хочеш миру - готуйся до війни": Росія заявила про готовність до розриву з ЄС 12 лютого 2021

Згідно з опитуваннями, партія Vetevendosje виграє від 45% до 55% голосів серед етнічних албанців, що складають 90% від 1,9 млн населення. Хоча це було б майже вдвічі більше, ніж результат на виборах 2019 року, партії все ще може знадобитися партнер для коаліції.

Лідер партії Альбін Курті, який займав пост прем'єр-міністра протягом п'яти місяців 2020 року, зобов'язався боротися з широко поширеною корупцією, а також пообіцяв не йти на компроміси в діалозі з Сербією.

Якщо Vetevendosje не забезпечить більшість з 61 місця, можливо, їй доведеться об'єднати зусилля або з правлячою Демократичною лігою Косово (ЛДК), або з опозиційної Демократичної партії Косова (ДПК) або Альянс за майбутнє Косово (ААК).

Зазначимо, що вибори проходять на тлі суду над колишнім президентом Косово Хашимом Тачі. Його звинувачують у злочинах проти людяності і військових злочинах під час сербсько-албанського конфлікту 1998-1999 років, екс-президент звинувачення заперечує.

Тачі добровільно відправився до Гааги. Обов'язки президента виконує спікер косовського парламенту Вьеса Османі.

Нагадаємо, у вересні Сербія підписала угоду про нормалізацію відносин з Косово, а також заявила, що перемістить своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Крім того, Ізраїль і Косово встановили дипломатичні відносини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України выборыКосово
Читайте також
У Каталонії проходять парламентські вибори
У КСУ оскаржили пропорційну систему виборів в Україні
Прогноз погоди