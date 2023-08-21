Косово присоединилось к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

"Обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления является необходимым условием сохранения мира и демократии. Косово готово внести свой вклад в эти усилия", - написал Курти.

В заявлении говорится, что вторжение России в Украину остается угрозой международному миру и безопасности. К тому, же потери Украины в войне были катастрофическими.

Косово благодарно украинцам за храброе сопротивление в защите общих ценностей, включая демократию, права человека, глобальный мир и стабильность.

Премьер Косово также добавил, что последствия войны уже распространились далеко за пределы границ Украины, поскольку Россия, пытаясь отвлечь внимание от своей агрессии, пытается дестабилизировать ситуацию в западных Балканах с помощью своих главных автократических союзников в регионе.

Отметим, что Косово провозгласило независимость в 2008 году, однако Сербия считает его своей территорией. Половина стран-членов ООН, в том числе США и большинство стран ЕС и НАТО, признают независимость Косово. В то же время, Украина не признала независимость Косово.

Гарантии безопасности для Украины

В ходе саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены в результате двусторонних договоров с партнерами.

Отметим, что декларацию о гарантиях безопасности для Украины поддержали уже 25 стран.

Больше о гарантиях безопасности для Украины читайте в материале РБК-Украина.

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