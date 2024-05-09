В Косово заявили о поддержке Украины: Проиграть войну может только Россия

Министр иностранных дел и вице-премьер-министр Косово Доника Гервалла-Шварц заявила, что РФ должна потерпеть поражение в своей широкомасштабной военной агрессии против Украины. В противном случае это чревато расширением войны на европейском континенте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Глава МИД Косово отметила, что даже несмотря на тот факт, что Украина до сих пор не признала независимость этого балканского государства от Сербии, провозглашенного им в 2008 году, Приштина всячески поддерживает Киев.
"Украина не признала Республику Косово как государство, но мы действительно верим, что точно знаем, через что проходит Украина", - сказала она в интервью AP.
Так, добавила Гервалла-Шварц, Косово знает, что "есть только одно решение не только для Украины, но и Европы".
"Проиграть войну может только Россия, а выиграть эту войну должна Украина", - подчеркнула она в беседе с журналистами.
Иначе, добавила Гервалла-Шварц, Европе следует готовиться "к другим конфликтам на нашем континенте".
"Хотя Косово является маленьким государством с очень скромными возможностями для оказания помощи, мы старались быть очень полезными Украине, и без колебаний демонстрировали нашу безоговорочную поддержку и соболезнования народу и государству Украина", - сказала она.
Как отмечается в публикации AP, ранее на этой неделе появилось очередное упоминание об угрозах Косово со стороны Москвы. Речь идет о случае, когда российский канал Telegram призвал атаковать веб-сайты правительства Косово.
Это произошло после того, как министр обороны балканской страны объявил о новой военной помощи Украине на конференции в Варшаве во вторник.
Ранее также сообщалось, что в ноябре прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Западные Балканы отметил, что РФ пытается подрывными действиями, направленными на разжигание сепаратистских настроений, расшатать и дестабилизировать ситуацию в странах Балканского полуострова.
Напомним также, в конце февраля стало известно о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Албанию для участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа". Также там приняли участие лидеры Албании, Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Черногории.
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