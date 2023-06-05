В Косово начали развертывать дополнительные силы НАТО

"Подкрепление НАТО начало прибывать в Косово в понедельник после неспровоцированного и неприемлемого насилия, в результате которого на прошлой неделе в столкновениях были ранены 30 миротворцев КФОР", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что около 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады Турции составят основную часть подкрепления НАТО.

"Турецкий батальон будет первоначально размещен в лагере Султан Мурат, и будет дислоцироваться в Косово столько, сколько потребуется. Дополнительный батальон резервных сил НАТО также приведен в состояние повышенной готовности, чтобы быть развернутым в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Конфликт в Косово

Недавно в муниципалитетах, расположенных на севере Косово, прошли выборы. Этнические сербы решили не участвовать в них, и в итоге явка составила всего 4%. В результате этого, мэрами стали представители этнической албанской общины. В связи с этим в стране возникли обширные массовые протесты, а отношения между Косово и Сербией значительно ухудшились.

Во время одного из протестов начались столкновения с миротворцами НАТО, что привело к тому, что Североатлантический альянс призвал все стороны прекратить насилие и обратиться к диалогу. Впоследствии, НАТО решило отправить еще один отряд миротворцев в эту страну.

Подробности о новом конфликте в Косово и его причинах - читайте в материале РБК-Украина.

Миротворческая миссия НАТО в Косово

НАТО руководит миротворческой операцией в Косово с 1999 года в поддержку международных усилий по укреплению стабильности в регионе.

Миссия КФОР заключается в поддержании спокойной и безопасной обстановки и свободы передвижения для всех общин, проживающих в Косово, в соответствии с мандатом, предусмотренным Резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.

В настоящее время в состав СДК входят более 4 200 военнослужащих, предоставленных 27 союзниками и партнерами НАТО.

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