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Торкнулися і України. Стало відомо, про що дві години говорили лідери США і Китаю

Фото: президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін (РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін в ході двогодинної бесіди обговорили ряд питань, в тому числі і війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Повідомляється, що під час діалогу глави країн обмінялися думками про війну в Україні, а також про те, як далі можуть розвиватися події навколо неї.

В ході телефонної розмови Джо Байден підкреслив, що США не змінювали свою позицію по Тайваню і виступають проти порушення стабільності в регіоні. Крім того, однією з тим для обговорення стали питання геноциду і примусової праці в різних країнах.

Представник Білого дому в ході прес-брифінгу охарактеризував бесіду, яка тривала майже дві з половиною години, як пряму і чесну.

Нагадаємо, цей телефонний дзвінок став п'ятим між двома лідерами. Він відбувся після того, як Китай направив адміністрації Байдена підвищені попередження про можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Пекін називає своєю територією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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