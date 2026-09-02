В ГУР разоблачили российских ученых, разрабатывающих технологии для войны

ГУР МО Украины раскрыло данные российских ученых и разработчиков из российских институтов и учреждений, задействованных в разработках и исследованиях военного назначения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.
Отмечается, что в России высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения сотрудничают с Министерством обороны РФ, предприятиями русского ВПК, выполняют работы по государственным программам по разработке новейших образцов вооружения и технологий для них.
Среди сотрудничающих с российским ВПК и участвующих в разработке технологий военного и двойного назначения:
Большинство из них, несмотря на эту работу, продолжает сотрудничать с учеными из других государств, проводить совместные исследования, выступать соавторами научных статей в ведущих мировых научных изданиях, посещать международные мероприятия и конференции.
Полученный от такого сотрудничества опыт они приносят в научные учреждения, где он будет в дальнейшем использован не только для создания и модернизации оружия, но и формирования стратегического преимущества РФ в современной технологической гонке вооружений.
Напомним, недавно украинские воины уничтожили российский истребитель МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области . Кроме того, под ударом оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Ранее спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.