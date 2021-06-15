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У космос відправлять перший дерев'яний супутник

Автор: Дмитро Левицький

У 2021 році на орбіту має відправитися перший у світі дерев'яний супутник WISA Woodsat. Апарат розробила фінська компанія Arctic Astronautics.

Про це повідомляє Space.com.

Супутник має розміри приблизно 10x10x10 сантиметрів та важить всього близько 1 кілограма. Корпус апарату створений з березових фанер зі спеціальним покриттям WISA та живиться від дев'яти невеликих сонячних батарей.

Супутник, або як його називають - кубсат, буде виведений на полярну орбіту Землі за допомогою ракети Electron Rocket Lab у листопаді 2021 року.

В рамках цієї місії компанія Arctic Astronautics хоче перевірити, як космічні умови впливають на довговічності фанерних панелей WISA. Для того, щоб команда місії могла спостерігати за змінами поверхні фанери, апарат обладнаний селфі-камерою.

Нагадаємо, цьогоріч на орбіту Землі має відправитися і український супутник. Апарат під назвою "Січ-2-30" відправлять в космос ракетою SpaceX наприкінці 2021 року.

Додамо, на початку червня компанія SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8, розроблений компанією SiriusXM.

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