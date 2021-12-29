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"Космос величезний": Ілон Маск відповів на звинувачення, що його супутники витісняють конкурентів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Засновник проєкту Starlink Ілон Маск відкинув критику, що його супутники займають занадто багато місця в космосі і витісняють конкурентів. За його словами, орбітальна "оболонка" навколо Землі більша, ніж поверхня планети і місця там вистачить усім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Космос просто величезний, а супутники дуже крихітні. Це не та ситуація, коли ми якимось чином ефективно блокуємо інших. Ми нікому нічого не забороняли", - заявив виданню Маск, відповідаючи на звинувачення у витісненні з навколоземної орбіти конкурентів.

Він порівняв кількість супутників на низькій навколоземній орбіті з кількістю автомобілів на Землі. За його словами, їх кількість на планеті становить близько 2 млрд штук. При цьому, уточнив Маск, поверхня землі менша, ніж орбітальна "оболонка" навколо планети, де можна кожні 10 метрів розміщувати Космічні апарати.

"Це означало б місце для десятків мільярдів супутників. Пара тисяч супутників - це дрібниця. Це як пара тисяч машин на землі", - додав Маск.

Нагадаємо, 28 грудня Китай поскаржився США і ООН на проєкт Starlink Ілона Маска, який нібито загрожує безпеці тайконавтів.

Зазначимо, на проєкт Маска також поскаржився глава Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер. Він звинуватив засновника компанії SpaceX в установці нових правил для космічної комерції.

Компанія SpaceX вже вивела на навколоземну орбіту близько 2000 супутників для своєї широкосмугової мережі зв'язку Starlink і планує виведення ще кілька десятків тисяч. Один із запусків відбувся 19 грудня.

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Илон МаскSpaceX