Космический телескоп Hubble сделал уникальную фотографию карликовой галактики

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Галактика состоит из полосы звезд, содержащих красные пузырьки газа. Отмечается, что UGCA 307 находится в 26 миллионах световых лет от Земли.

"UGCA 307 выглядит как небольшой участок звезд, впрочем, это миниатюрная карликовая галактика без четкой структуры, напоминающая туманный участок облака", - пишет пресс-служба NASA.

На картинке можно увидеть UGCA 307 в созвездии Ворона на фоне далеких галактик.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA успешно заканчивает строить свою мощную в истории ракету, которая поможет снова отправить астронавтов на поверхность Луны.

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