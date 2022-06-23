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Космічне агентство хочуть зробити частиною сектора оборони України: навіщо це потрібно

Фото: Держкосмос може увійти в сектор оборони (space.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Державне космічне агентство України може стати частиною сектору оборони з урахуванням важливості космічної розвідки для воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зареєстрований законопроект № 7485.

Як говориться в пояснювальній записці, в умовах воєнного стану Держкосмос цілодобово забезпечує сили безпеки і оборони оперативними супутниковими даними, навігацією, інформацією системи геофізичного моніторингу, а також даними про прольоти над Україною супутників-шпигунів.

Згідно відгуками військових, надана інформація важлива для прийняття рішення про удари по силах Російської Федерації.

Однак на сьогодні в секторі безпеки і оборони практично немає сил і засобів по експлуатації космічних систем. У таких умовах саме Держкосмос може стати базовим елементом військово-космічної складової сектору безпеки і оборони.

Передбачається, що впровадження новітніх космічних технологій в за участю військовослужбовців і фахівців космічного агентства буде більш швидким, системним, комплексним і економічно обґрунтованим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США з'явилися нові супутники для стеження за війною в Україні в реальному часі.

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