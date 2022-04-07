У США з'явилися нові супутники для стеження за війною в Україні в реальному часі, - Bloomberg

У американської розвідки з'явилися нові супутники для спостережень за війною в Україні в режимі реального часу. Вони дозволяють, зокрема, відстежувати переміщення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами директора Національного розвідувального управління Крістофера Сколеза, ці супутникові системи "дозволять НАТО та всьому світу в режимі реального часу спостерігати за нарощуванням військової могутності Росії, яке передує вторгненню".

Він також зазначив, що ця система була розроблена на основі комерційних технологій і "пройшла шлях від розробки до запуску менш ніж за три роки".

Вказано, що супутники дозволяють стежити за подіями на полі бою, запусками ракет, визначати можливі цілі, а також виявляти військові злочини. Вони були розроблені спільно з Національним агентством геопросторової розвідки, яке створює точні карти із географічною прив'язкою.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, США в січні надали Україні розвідані про напад Росії.

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