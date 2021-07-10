Космічний флот Китаю і нова консоль Nintendo. Головне зі світу технологій

Nintendo оновила ігрову консоль Switch

Японська компанія Nintendo представила оновлену модель ігрової консолі Switch з 7-дюймовим OLED-екраном і збільшеним об'ємом вбудованої пам'яті. Нова версія підтримуватиме всі аксесуари в тому числі Joy-Con і док-станції.

Консоль отримає поліпшену звукову систему, 64 ГБ пам'яті, LAN-порт і зручну підставку з декількома рівнями настройки. Роздільна здатність нової Nintendo Switch в портативному режимі залишиться 1280х720, а в ТВ-режимі складе 1080p.

Приставка буде доступна в двох кольорах: білий і червоно-синій. Ціна складе 350 доларів.

Xiaomi підтвердила дату релізу MIUI 13

Після серії чуток в мережі з'явився тизер, що підтверджує дату презентації MIUI 13. Згідно з рекламним банером, анонс відбудеться вже в серпні. Підтвердив цю інформацію і один з топ-менеджерів компанії Да Лі.

Очікується, що в новій версії прошивки буде акцент на стабільності оболонки, а не візуальних нововведеннях.

У Windows 11 буде сім версій

Згідно інсайдерської інформації, нова операційна система Windows 11 матиме сім версій:

Windows 11 Home;

Windows 11 Pro;

Windows 11 Pro for Workstations;

Windows 11 Education;

Windows 11 Pro Education;

Windows 11 Enterprise;

Windows 11 Mixed Reality.

Windows 11 Mixed Reality є версією для власників гарнітури доповненої реальності HoloLens. При цьому в списку немає колишніх версій Long-Term Servicing Channel (LTSC) і IoT.

Крім того, невідомо, чи планує Microsoft випускати версію з обмеженими функціями, як, наприклад, Windows 10S, або ж ОС для пристроїв з декількома сенсорними екранами, як це було з Windows 10x.

Норвегія збереже найкращі пісні на випадок ядерного кінця світу

У Норвегії мають намір побудувати сховище для кращих пісень світу, щоб зберегти їх мінімум на тисячу років на випадок ядерного кінця світу. Передбачається, що в цифровому сховищі будуть зібрані важливі музичні записи, наприклад, від хітів Beatles до фольклорної музики.

Китай створить космічний флот проти астероїдів

Китай планує побудувати космічний флот для протидії можливій астероїдній загрозі Землі. Десятки без'ядерних ударних засобів побудують на базі носіїв "Чанчжен-5". Їх будуть застосовувати для того, щоб впливати на орбіту астероїдів.

Як зазначають у Піднебесній, проект може бути завершений протягом найближчих десяти років. У його рамках побудують флот з 23 ракет з космічними кораблями-камікадзе.

Київ встановить інтелектуальні камери на дорогах

В українській столиці мають намір встановити дорожні камери інтелектуальної системи відеоспостереження. На перших етапах камери будуть встановлюватися на головних транспортних вузлах в центрі Києва.

Передбачається, що вони допоможуть збалансувати потоки автомобілів, коригувати роботу світлофорів і обмеження на в'їзд вантажного транспорту. Також система буде попереджати водіїв про пробки.

На сьогодні в Києві налічується 65 ключових магістралей і виїздів з міста, де також необхідно встановити такі системи.