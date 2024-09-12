Дорогой новичок "Динамо" пропустит тур УПЛ: известна причина

24-летний панамец вынужден подождать официального дебюта в составе столичного гранда. Луганский клуб заложил интересный пункт в договоре по продаже форварда.

Герреро не сыграет против "Зари" в нынешнем сезоне. Панамский нападающий пропустит поединки первого и второго кругов чемпионата Украины против луганцев. Руководство "Зари" настояло на таком условии при переходе бомбардира в "Динамо".

Вероятнее всего, Герреро впервые наденет футболку "бело-синих" 18 сентября. Киевляне в рамках Премьер-лиги примут полтавскую "Ворсклу". Потенциально первый для панамца матч за "Динамо" в еврокубках – домашний поединок против римского "Лацио" 25 сентября.

"Динамо" в летнее трансферное окно-2024

Столичный гранд потратил на новичков 6,6 млн евро. Самые дорогие приобретения – Герреро и Александр Пихаленок (по 2,5 млн).

Переход Валентина Рубчинского из "Днепра-1" обошелся киевлянам в 1 млн в евровалюте. В свою очередь за Александре Пеикришвили ("Динамо" Тбилиси) и Максим Брагару ("Черноморец") заплатили по 300 тысяч евро. Защитник Брайан Себальос был арендован из бразильской "Форталезы".

В то же время "Динамо" продало защитника Томаша Кендзеру (400 тысяч) и вингера Кахима Пэриса (600 тысяч). "Маккаби" из Хайфы за аренду центрбека Александра Сироты заплатит полмиллиона евро.