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Кошта пригласил Зеленского на саммит ЕС для обсуждения вступления Украины

18:15 08.10.2026 Чт
3 мин
aimg Сергей Козачук
Кошта пригласил Зеленского на саммит ЕС для обсуждения вступления Украины Фото: Владимир Зеленский - Антониу Кошта (GettyImages)
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Украину пригласили присоединиться к саммиту Европейского совета на следующей неделе. Также стороны ожидают открытия двух переговорных кластеров по вступлению страны в ЕС.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х и Telegram-канал президента Украины.

По словам Средства, во время разговора лидеры обсудили прогресс Украины на пути к евроинтеграции.

Он отметил, что уже на следующей неделе ожидается открытие двух переговорных кластеров, а остальные кластеры планируют открыть до конца года.

Кроме того, Кошта лично пригласил украинского президента принять участие в заседании Европейского совета (#EUCO).

"Хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. Я пригласил его лично присоединиться к нам для обсуждения Украины на следующей неделе на EUCO. Мы обсудили прогресс Украины на пути вступления в ЕС", - сообщил президент Евросовета.

Отдельно глава Евросовета обратил внимание на рост агрессии со стороны РФ, в частности, на обстрелы гражданских объектов и гибридные атаки против стран ЕС.

По его словам, это еще раз доказывает, что Москва не заинтересована в реальных мирных переговорах.

"Усиленные атаки России на Украину, в частности против гражданских целей, а также ее гибридные атаки против стран ЕС, в который раз демонстрируют отсутствие подлинной заинтересованности в мирных переговорах. ЕС будет продолжать поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый и крепкий мир. России пора прекратить войну", - подчеркнул Кошта.

Реакция Зеленского

Президент Украины поблагодарил Антониу Кошти за четкую и принципиальную позицию, осуждение вражеских атак и высказанные соболезнования.

Глава государства также выразил благодарность за поступивший накануне транш в размере 1,2 миллиарда евро. Эти средства будут направлены на украинскую оборону, в частности на закупку и производство дронов.

В ходе разговора стороны обсудили график открытия следующих переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, энергетический пакет поддержки на зимний период и дальнейшую финансовую поддержку.

В ближайшее время состоится трехсторонняя встреча Владимира Зеленского с Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Кроме того, Владимир Зеленский проинформировал о предстоящих контактах с американской стороной.

По его словам, украинская команда уже находится в пути для проведения встреч в ближайшие дни.

Напомним, Брюссель и Киев продолжают системную работу по интеграции Украины в Европейский союз.

В частности, Европейский союз готовит ориентировочные дорожные карты для четырех стран-кандидатов, среди которых особую модель разрабатывают именно для Украины.

Кроме того, процесс интеграции продолжает двигаться вперед - недавно Венгрия сняла вето с двух кластеров переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

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