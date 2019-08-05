В Україні зростає кількість хворих на кір

З початку 2019 року на кір в Україні захворіли понад 56,8 тисяч жителів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 31-го тижня 2019 року (з 27 липня по 2 серпня) на кір захворіли 287 осіб - 160 дорослих і 127 дітей. Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано в Києві (40 хворих: 32 дорослих та 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих та 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих та 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих та 6 дітей) та Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 2 серпня 2019) кір захворіли 56 861 чоловік - 26 748 дорослих і 30 113 дитини, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли майже 115 тис. осіб, 39 з яких померли.

Нагадаємо, за оперативними даними Центру громадського здоров'я Моз, протягом 30-го тижня 2019 року кір захворіли 214 осіб: 110 дорослих і 104 дітей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я України купить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Згідно з пояснювальною запискою, Моз нададуть дозвіл на закупівлю вакцин за рахунок залишків коштів, які утворилися на рахунках спеціалізованих організацій, які закуповували вакцини раніше: 209 461,172 тисяч гривень з 2016 року і 66 800,765 тисяч гривень до 2017 року.

Додамо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.