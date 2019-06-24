На кір захворіли майже 55 тисяч українців з початку 2019

В Україні з початку цього року на кір захворіли майже 55 тисяч українців. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Так, за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ, протягом 25-го тижня 2019 року на кір захворіли 705 людей: 436 дорослих і 531 дитина.

"З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 20 червня 2019 р.) на кір захворіли 54 758 людини - 25 725 дорослих і 29 033 дитини, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 110 тис. людей, 39 з яких померли", - поінформували у центрі.

У МОЗ зазначили, що з 13 до 20 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській області (72 хворих: 45 дорослих і 27 дітей), Києві (64: 30 дорослих і 34 дитини), Львівській (62: 18 дорослих і 44 дитини), Чернівецькій (55: 18 дорослих і 37 дітей) та Рівненській областях (46 хворих: 11 дорослих і 32 дитини).

"МОЗ України надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію", - нагадали у міністерстві.

Нагадаємо, на минулому тижні повідомлялося, що з початку 2019 року на кір захворіло понад 54 тисяч українців, у результаті ускладнення хвороби померли 18 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, Всесвітня організація здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросло втричі в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.