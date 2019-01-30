На кір захворіли майже 12 тисяч українців з початку року, - Супрун

Більшість людей, що захворіли, не були вакциновані

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в Украине с начала 2019 года зафиксировано почти 12 тысяч заболеваний корью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам и.о. главы Минздрава, подавляющее большинство среди больных - люди, которые не были вакцинированы.

"По кори - с начала года уже почти 12 тысяч заболеваний. В большинстве - это люди, которые не были вакцинированы", - отметила она.

Супрун подчеркнула, что избежание вакцинации и случаи вакцинации некачественными вакцинами, которые закупили еще до начала сотрудничества с UNICEF, - две основные причины заболевания.

И.о. министра призвала украинцев вакцинироваться. Она сообщила, что в Украине есть примерно 1 миллион 100 тысяч вакцин.

"Они (вакцины, - ред.) есть по регионам - в каждом регионе более 100% потребности", - добавила и.о. министра.

Кроме того, Супрун также отметила, что 400 тысяч доз дополнительно находятся на складах Минздрава.

Напомним, на прошлой неделе и.о. главы Минздрава анонсировала, что ведомство до конца недели намерено созвать специальную комиссию по рассмотрению вопроса о необходимости объявления эпидемии кори в Украине. Для объявления эпидемии кори в Украине необходимо подтверждение ряда показателей, подчеркивала и.о. министра. Однако по состоянию на 30 января министерство решило не объявлять эпидемию кори в Украине.

Как писало РБК-Украина, в Украине за четвертую неделю корью заболели 3279 человек - 1350, что на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Отметим, ранее сообщалось, что в Украине с начала этого года от кори умерло 6 человек, а всего корью заболело 8,5 тыс. человек, из которых две трети - дети.