На кір минулого тижня захворіли ще понад 3 тисячі українців, - МОЗї

З 28 грудня по 8 лютого на кір захворіло 21 355 людей

Еще более трех тысяч украинцев заболели корью прошлой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения.

Так, в течение 7-й недели 2019 года корью заболели 3264 человека.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 7-й недели 2019 года корью заболели 3264 человека - 1545 взрослых и 1719 детей. Прививки - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости... Минздрав Украины напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что всего в этом году от кори умерло уже восемь человек, а в 2018 году - шестнадцать украинцев.

"Больше всего болеют корью именно в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. Всего с 28 декабря 2018 г. до 8 февраля 2019 г. корью в Украине заболело 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенка", - сообщили в Минздраве.

Так, самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3446 человека: 1152 взрослых и 2294 ребенка), Ровенской (1927: 661 взрослых и 1266 детей), Винницкой (1901: 826 взрослых и 1075 детей), Хмельницкой (1542: 834 взрослых и 708 детей) областях и Киеве (1791 человек: 1007 взрослых и 784 ребенка).

Напомним, в Киеве зафиксировали первый случай смерти от кори. В частности, в результате осложнений, обусловленных заболеванием корью, умерла 57-летняя женщина.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента по вопросам здравоохранения призывает СМИ активнее информировать украинцев о заболеваемости корью.

Добавим, Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеству людей, заболевших корью в 2018 году.