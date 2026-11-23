РБК-Украина рассказывает, что известно о корабле, и какое вооружение он нес на борту.

Корвет "Меркурий" – это российский боевой корабль, оснащенный управляемым ракетным вооружением. Это пятый корабль проекта 20380, построенный на Северной верфе в Санкт-Петербурге.

По замыслу разработчиков корвет предназначен для действий в ближней и дальней морской зоне, а также для борьбы с надводными кораблями, подлодками и самолетами противника, может также поддерживать десантные операции.

Корабль после пяти лет строительства был спущен на воду в 2020 году. В конце того же года корвет отправился на ходовые испытания.

Интересно, что 15 октября 2021 было принято решение о переименовании корвета, изначально называвшегося "Ретивый", на "Меркурий". Корабль окончательно вступил в боевое дежурство только в 2023 году. С 7 декабря 2023 корабль использовался в Средиземном море.

Вооружение корабля

Основой корвета является ракетный комплекс "Уран", состоящий из 8 крылатых противокорабельных ракет Х-35 с дальностью до 260 км.

Защита от подлодок и атакующих торпед обеспечивает комплекс "Пакет-НК". Он состоит из двух четырехтрубных торпедных аппаратов калибра 324 мм, расположенных по бортам корабля. Для поиска и уничтожения подлодок противника также используется палубный вертолет Ка-27.

Защита от воздушных целей корабля обеспечивает ЗРК "Редут". Также на корвете установлена 100-мм артиллерийская установка А-190 "Универсал" со скорострельностью 80 выстрелов в минуту.

Интересно, что корпус корабля будто бы сделан из специальных стелс-материалов, что снижает его заметность.

В движение корабль приводился парой дизельных моторов. Дальность плавания составляла 4000 морских миль, а максимальная скорость – 27 узлов.