Корвет с крылатыми ракетами: что известно о "Меркурии", который Силы обороны уничтожили в Ливии
Силы обороны Украины поразили российский корвет "Меркурий" вблизи ливийского порта Бенгази в южной части Средиземного моря.
РБК-Украина рассказывает, что известно о корабле, и какое вооружение он нес на борту.
Корвет "Меркурий" – это российский боевой корабль, оснащенный управляемым ракетным вооружением. Это пятый корабль проекта 20380, построенный на Северной верфе в Санкт-Петербурге.
По замыслу разработчиков корвет предназначен для действий в ближней и дальней морской зоне, а также для борьбы с надводными кораблями, подлодками и самолетами противника, может также поддерживать десантные операции.
Корабль после пяти лет строительства был спущен на воду в 2020 году. В конце того же года корвет отправился на ходовые испытания.
Интересно, что 15 октября 2021 было принято решение о переименовании корвета, изначально называвшегося "Ретивый", на "Меркурий". Корабль окончательно вступил в боевое дежурство только в 2023 году. С 7 декабря 2023 корабль использовался в Средиземном море.
Вооружение корабля
Основой корвета является ракетный комплекс "Уран", состоящий из 8 крылатых противокорабельных ракет Х-35 с дальностью до 260 км.
Защита от подлодок и атакующих торпед обеспечивает комплекс "Пакет-НК". Он состоит из двух четырехтрубных торпедных аппаратов калибра 324 мм, расположенных по бортам корабля. Для поиска и уничтожения подлодок противника также используется палубный вертолет Ка-27.
Защита от воздушных целей корабля обеспечивает ЗРК "Редут". Также на корвете установлена 100-мм артиллерийская установка А-190 "Универсал" со скорострельностью 80 выстрелов в минуту.
Интересно, что корпус корабля будто бы сделан из специальных стелс-материалов, что снижает его заметность.
В движение корабль приводился парой дизельных моторов. Дальность плавания составляла 4000 морских миль, а максимальная скорость – 27 узлов.
Больше об операции Сил обороны Украины совместно со Службой безопасности возле ливийского порта Бенгази, в результате которой был затоплен российский корвет "Меркурий" – читайте в материале РБК-Украина .