Коррупционные схемы в "Укроборонпроме". Еще один экс-чиновник пойдет под суд

По данным следствия, исполняющий обязанности директора "Промоборонэкспорт" на протяжении 2016 года растратил средства государственного предприятия во время выполнения заказа для другого государства.

Так, завод обязался для одной из стран Северной Америки выполнить капитальный ремонт трех военных вертолетов. Из-за подделки документов предприятию "Укроборонпрома" нанесен ущерб на 1,34 млн долларов.

Прокуроры САП 19 апреля завершили расследование по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ. Материалы дела предоставили адвокатам обвиняемого. После этого дело будет передано в суд.

Напомним, в начале февраля руководителю подразделения Минобороны объявили подозрение в завладении средств и служебной подделке документов. По данным РБК-Украина, подозрение вручили директору "Промоборонэкспорта" Владимиру Терещенко.

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