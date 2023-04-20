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Коррупционные схемы в "Укроборонпроме". Еще один экс-чиновник пойдет под суд

Фото: экс-руководитель одного из заводов Укроборонпрома пойдет под суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший руководитель одного из заводов "Укроборонпрома" пойдет под суд за коррупционные схемы. Экс-чиновника подозревают в растрате 1,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

По данным следствия, исполняющий обязанности директора "Промоборонэкспорт" на протяжении 2016 года растратил средства государственного предприятия во время выполнения заказа для другого государства.

Так, завод обязался для одной из стран Северной Америки выполнить капитальный ремонт трех военных вертолетов. Из-за подделки документов предприятию "Укроборонпрома" нанесен ущерб на 1,34 млн долларов.

Прокуроры САП 19 апреля завершили расследование по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ. Материалы дела предоставили адвокатам обвиняемого. После этого дело будет передано в суд.

Напомним, в начале февраля руководителю подразделения Минобороны объявили подозрение в завладении средств и служебной подделке документов. По данным РБК-Украина, подозрение вручили директору "Промоборонэкспорта" Владимиру Терещенко.

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САПУкроборонпромкоррупция