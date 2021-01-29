Корупція і багатоженство: в Китаї стратили колишнього главу держкомпанії

У Китаї привели у виконання смертний вирок колишньому голові державної компанії з управління активами China Huarong Гавкіт Сяоминю за хабарництво, розтрату і багатоженство. Його засудили до страти 5 січня.

Про це повідомляє Центральне телебачення КНР.

Суд постановив, що він незаконно розтратив понад 25 млн юанів (приблизно 3,9 млн доларів), отримав хабарі на 1,79 млрд юанів (приблизно 280 млн доларів), а також довгий час жив разом з іншими жінками, хоча у нього вже була дружина.

Китайські ЗМІ писали, що у Лай Сяоминя було понад 100 квартир і стільки ж коханок. Він влаштовував своїх коханих на високі пости в 33 підприємствах, що працюють під егідою держкомпанії з управління активами.

Лай Сяоминь заявив, що не витратив грошей, здобутих хабарами, ні гроша, а сподівався зберегти їх для своїх дітей.

Нагадаємо, в США привели у виконання першу за 67 років страту жінки. У в'язниці у Терре-Хот, штат Індіана, ввели смертельну ін'єкцію Лізі Монгомері.

Також влада США вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару привели у виконання смертний вирок стосовно афроамериканця.