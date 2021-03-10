Корупція та агресія РФ: у посольстві США назвали головні виклики для України

На сьогодні Україні найбільше заважають розвиватися корупція та російська агресія. При цьому США при президенті Джо Байдена залишаться одними з найближчих партнерів української сторони.

Про це на Київському форумі безпеки заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

На її думку, Вашингтон може допомогти у вирішенні двох пріоритетних питань, таких як врегулювання конфлікту на сході України та боротьба з корупцією. Квін підкреслила, що корупція є великою перешкодою для економічного зростання та інтеграції України до Європи та НАТО.

"Що стосується процесу досягнення миру, спроби України оживити переговори були заблоковані російською непоступливістю. А що стосується боротьби з корупцією - ми стали свідками наполегливої протидії з боку впливових монопольних кіл, які прагнуть підірвати незалежність і ефективність антикорупційної інфраструктури України", - додала Квін.