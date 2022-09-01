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Коригувальника ударів по аеродрому в Краматорську засудили на 9 років

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Київ, Четвер 01 вересня 2022 11:19
Коригувальника ударів по аеродрому в Краматорську засудили на 9 років Фото: корректировщик ударів в Краматорську засуджений на 9 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Коригувальник ударів по військовому аеродрому в Краматорську Донецької області проведе за ґратами 9 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Житель Краматорська Донецької області визнаний винним у передачі даних про військові об'єкти і розміщення ЗСУ, за що був засуджений до дев'яти років позбавлення волі.

Засуджений у березні 2022 року встановив на свій мобільний телефон додаток Zello і вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ. З березня по 26 квітня 2022 року засуджений передав представникам РФ Відомості про обстріли в Краматорську Донецької області.

Також він отримав від працівника ФСБ РФ завдання з'ясувати дані про розташування приміщень і військової техніки ЗСУ на території військового аеропорту в Краматорську. Засуджений у своєму телефоні наніс на карту відповідні дані і направив співробітнику ФСБ РФ. Після цього Збройні Сили РФ завдали по об'єкту ракетного удару.

Коригувальника ударів по аеродрому в Краматорську засудили на 9 років

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала чоловіка, який коригував вогонь російської армії в Харківській області.

Також стало відомо, що в Миколаївської області затримали коригувальника армії РФ, який збирав дані про HIMARS.

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