Здавав позиції ЗСУ: в Харківській області затримали коригувальника ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, мешканець селища Слатине під час його окупації почав допомагати росіянам. Після звільнення населеного пункту він продовжив здавати позиції українських військових.

"Прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворогу місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після чого російська армія нанесла по ним удари", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка вдалось затримати, коли він переїхав до Харкова. За скоєне підозрюваний може сісти до в'язниці на 8 років.