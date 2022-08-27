ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Здавав позиції ЗСУ: в Харківській області затримали коригувальника ударів

Новость на русском →
Україна, Субота 27 серпня 2022 17:22
Здавав позиції ЗСУ: в Харківській області затримали коригувальника ударів Фото: в Харківській області викрили коригувальника ракетних ударів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Служба безпеки України затримала чоловіка, який коригував вогонь російської армії у Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, мешканець селища Слатине під час його окупації почав допомагати росіянам. Після звільнення населеного пункту він продовжив здавати позиції українських військових.

"Прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворогу місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після чого російська армія нанесла по ним удари", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка вдалось затримати, коли він переїхав до Харкова. За скоєне підозрюваний може сісти до в'язниці на 8 років.

Нагадаємо, що у Миколаївській області затримали коригувальника армії РФ, який збирав дані про HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати