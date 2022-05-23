У Коростені пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги

За словами заступника міського голови Чижевської, в місті пролунали два вибухи, під час чергової повітряної тривоги - ще один.

Вона зазначила, що перед вибухами було видно спалахи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Малин Житомирської області 22 травня прогриміли вибухи. Загинув працівник "Укрзалізниці", ще чотири людини отримали поранення.

Також ми писали, що 20 травня російські війська завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області. Пошкоджено близько 100 будинків, об'єкт інфраструктури і три людини поранені.

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