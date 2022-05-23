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У Коростені пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги

Фото: у Коростені пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги (perild.com)
Автор: Артур Родивилов

У Коростені Житомирської області пролунали вибухи. Жителі повідомили про спалахи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами заступника міського голови Чижевської, в місті пролунали два вибухи, під час чергової повітряної тривоги - ще один.

Вона зазначила, що перед вибухами було видно спалахи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Малин Житомирської області 22 травня прогриміли вибухи. Загинув працівник "Укрзалізниці", ще чотири людини отримали поранення.

Також ми писали, що 20 травня російські війська завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області. Пошкоджено близько 100 будинків, об'єкт інфраструктури і три людини поранені.

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Житомир